Eskişehirspor ateşe attı
TFF 3. Lig play off etabında 3. Grup ve 4. Grup 1. tur ilk maçları oynandı. Eskişehirspor turu tehlikeye attı.
TFF 3. Lig play off etabında 3. Grup ve 4. Grup 1. tur ilk maçları oynandı.
Play off turuna iddialı gelen Eskişehirspor, turu tehlikeye attı. Eskişehirspor deplasmanda Balıkesirspor'a 2-1 yenildi.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
3. GRUP:
Fatsa Belediyespor-52 Orduspor: 1-3
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-0
4. GRUP:
Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka: 0-0
Balıkesirspor-Eskişehirspor: 2-1
Bu maçların rövanşları 28 Nisan Salı günü yapılacak.
