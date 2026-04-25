Fenerbahçe'de derbi öncesi moralleri alt üst eden haber

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazırlanırken yıldız oyuncusu Asensio'dan gelen haber moralleri alt üst etti. Asensio, dünkü antrenmana katılamamıştı.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Marco Asensio'nun önceki günkü antrenmana çıkması "İyileştiği" şeklinde yorumlanmıştı.
Teknik direktör Domenico Tedesco da Türkiye Kupası'ndan elendikleri Konyaspor maçından sonra "Asensio bir gün bireysel çalıştıktan sonra 3 gün takımla idman yapacak" demişti.

Ancak Asensio'nun dünkü antrenmana da katılmadığı ortaya çıktı.

AĞRISI DEVAM EDİYOR

Asensio'nun Fanatik'teki habere göre sol dizindeki ağrısının devam ettiği belirtildi. Bu nedenle takımla antrenman yapamayan İspanyol futbolcunun bireysel çalıştığı ifade edildi.

OYNAMAK İSTİYOR

Ancak Asensio'nun teknik direktör Domenico Tedesco'da ne olursa olsun Galatasaray derbisinde oynamak istediğini ilettiği öğrenildi.
Tedesco'nun İspanyol oyuncuyu maç kadrosuna alacağı, ilk 11'de oynatıp oynatmama konusunda ise maç günü yapılacak son kontrolden sonra karar vereceği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

