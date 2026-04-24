Fenerbahçe'de derbi hazırlığı: Tedesco tek bir şey istedi

Galatasaray derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takıma konuşma yaptı. Galibiyete inancını belirten Tedesco, sakin kalıp planlara uyulmasını istedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Kritik derbi öncesi hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco takıma bir konuşma yaptı.

"DERS ALIP ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GEREK"

Fanatik'te yer alan habere göre; İtalyan teknik adam, "Rizespor beraberliğiyle, şampiyonluk yarışında elimizde tuttuğumuz ipleri kaybettik. Kupaya veda etmemiz daha da üzücü oldu. Ancak bunlar için artık yapabileceğimiz bir şey yok. Yaşadıklarımızdan ders alıp, kafamızı kaldırıp önümüze bakmamız gerek" dedi.

"SÜPER KUPA'DA YENDİK YİNE KAZANACAĞIZ"

Sakin kalmaları gerektiğini vurgulayan Tedesco, "Bizim için sezon finali olacak. Zorlu bir atmosferde oynayacağız ama hepiniz böyle durumlara zaten alışıksınız. Bizim yapmamız gereken ilk şey sakin kalıp, maç içinde paniğe kapılmamak. Bu sezon derbilerde yaptıklarımız ortada. Rakibimizi Süper Kupa'da yendik. Yine kazanacağız. Yeter ki maç öncesi oluşturacağımız planlara bağlı kalalım. Son düdüğe kadar konsantrasyonumuzu kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.

"YAPABİLECEĞİMİZ TEK ŞEY DERBİYİ KAZANMAK"

Şampiyonluk şansları için ise Tedesco, "Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey derbiyi kazanmak ve puan farkını 1'e indirmek. Sonra kalan 3 maçta da galip geleceğiz ve neler olacağını bekleyeceğiz" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

