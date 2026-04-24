TFF 3. Lig maçında ortalık karıştı: Bir kişi bıçaklandı
Yayınlanma:
Ayvalıkgücü Belediyespor - Karşıyaka maçının ardından ortalık karıştır. Taraftarlar arasında arbede çıkarken bir kişi bıçakla yaralandı.
TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta Ayvalıkgücü Belediyespor ile Karşıyaka arasında oynanan play-off maçı golsüz eşitlikle sona erdi. Kritik mücadele sonrası iki takımın taraftarları birbirine girdi. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı’ndaki karşılaşmanın ardından taraftarlar birbirlerini taşladı.
TARAFTARLAR BİRBİRLERİNE TAŞ ATTI
Emniyet güçleri, biber gazı kullanarak taraftarları dağıttı. Stat dışına çıkan ev sahibi taraftarlar, konuk ekibin bulunduğu tribüne dışarıdan taş attı.
BİR TARAFTAR BIÇAKLA YARALANDI
Bazı taraftarlar hafif şekilde yaralandı. Karşıyaka tribününde bir taraftarın da yaşanan arbedede bıçakla yaralandığı iddia edildi. Bu taraftar ambulansla hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan taraftarlara saha içinde müdahale edildi. Yaşanan olayların ardından iki taraftar gözaltına alındı.
