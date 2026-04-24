Fenerbahçe'den golcü transferi için sürpriz hamle: İlk sıraya yazıldı

Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Karim Konate'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyu ilk sıraya yazdı.

Süper Lig'de derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon için kadro planlamasına devam ediyor.

İlk olarak golcü transferi yapmayan sarı-lacivertlilerin Vedat Muriqi ile temas halinde olduğu konuşulurken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE KARIM KONATE'Yİ İLK SIRAYA YAZDI

25foot'ta yer alan habere göre: Fenerbahçe yönetimi, Avusturya Ligi ekiplerinden Salzburg'da forma giyen Karim Konate'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin genç golcüyü listenin ilk sırasına yazdığı ifade edildi.

HEDEFİ 5 BÜYÜK LİGE GİTMEK

Haberde ayrıca Karim Konate'nin de yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Ancak Konate'nin ilk hedefinin 5 büyük ligden birine gitmek olduğu belirtildi.

18 MAÇTA 7 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon 18 maçta forma giyen Karim Konate, 990 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki futbolcu bu sürede 7 gol ve 1 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

