Rıza Çalımbay aldığı teklifleri açıkladı: Gitmek istemedim

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Radyo Gol'e açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e gitmesinin ardından "Onu oraya menajerler götürdü" sözlerine açıklık getirdi.

''ARDA TURAN BENİM CANIM KARDEŞİM''

Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, ''Arda Turan benim canım kardeşim. Ben o açıklamalarımda Arda'nın başarılı olduğunu söylemiştim. "Çok iyi menajeri var Avrupa'ya da gönderiyor" dedim. Oradayken hem menajerini hem Arda'yı övmek istedim. Beni Trabzonspor'a götüren kişi de Arda'nın menajeriydi. Yanlış anlaşılan sözlerimden sonra Arda Turan'ı aradım onunla da konuştuk. Aramızda bir problem asla yok. Konferans Ligi'nde yarı finalde olmaları mükemmel bir durum, bizler için büyük bir şereftir, oralarda başarılı olmasını istiyoruz'' dedi.

KUPADA FAVORİ OLAN TAKIMI AÇIKLADI

Sözlerini sürdüren Çalımbay, ''Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı mutlaka kazanması gerekiyor. Yarı finalde disiplinli oynarlarsa problem yaşayacaklarını zannetmiyorum ama bence kupada favori olmaya daha yakın taraf Trabzonspor'dur'' ifadelerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ'TA HİÇ TRANSFER YAPAMADIM''

Beşiktaş'taki dönemine dair konuşan Rıza Çalımbay, ''Ben Beşiktaş'ta çalışırken hiç transfer yapamadım. Sergen Yalçın döneminde iyi oyuncular alındı. Giden oyuncular da oldu gitmemesi gereken oyuncular da oldu. Sergen Hoca kendisine göre kadro yaptı. Kalan tek hedef Türkiye Kupası'nda başarılı olmak. Buna odaklanılmalı'' yorumunu yaptı.

Rıza Çalımbay'ın diğer sözleri şu şekilde:

''Ligde oturmuş kadrosu olan tek takım Galatasaray. En düzenli ekip Galatasaray. Okan Buruk zaman zaman da eleştiriliyor ama bu eleştirileri kaldırabiliyor. Bence seneye de devam edebilir. Tek bir maçtan bahsedeceğim. Konyaspor maçında iyi görmedim, daha iyi olabilirlerdi.

Tedesco burayı tam benimseyemedi. Uyum içinde olamadı. Sezon başında olsaydı farklı bir durum olabilirdi.

En çok İran ve Irak'tan teklif vardı ama oraları pek benimsemedim, gitmek istemedim. Ayrıca İran'ın Dünya Kupası'ndan çıkarılması yönünde konuşmalar yapılıyor. İran orayı hak etti, böyle şeyler konuşulmamalı''