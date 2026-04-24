Fenerbahçe deplasmanda zor da olsa kazandı
Fenerbahçe Beko deplasmanda Glint Manisa Basket'i 82-79 mağlup etmeyi başardı.
Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Glint Manisa Basket ile karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE 4 SAYI FARKLA KAZANDI
Muradiye Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler parkeden 82-78'lik skorla galip ayrıldı.
DETAYLAR
Salon: Muradiye
Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Halil Erkoç
Glint Manisa Basket: Smith 9, Mintz 6, Buğra Çal, Johnson 13, Pereira 12, Stevenson 15, Yiğit Onan 7, Starks 12, Martin 4
Fenerbahçe Beko: Melli 14, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 13, Hall 18, Birch 11, Mert Emre Ekşioğlu, Horton-Tucker 10, De Colo 4, Onuralp Bitim, Jantunen 2, Colson II 7
1. Periyot: 21-26
Devre: 39-51
3. Periyot: 60-67
Beş faulle çıkan: Johnson 39.51 (Glint Manisa Basket)
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor