Türkiye Kupası kararı açıklandı: Beşiktaş maçı için flaş hamle

Türkiye Kupası kararı açıklandı: Beşiktaş maçı için flaş hamle
TFF, Türkiye Kupası'nda yarı final tarihlerini duyurdu. Beşiktaş - Konyaspor maçı, UEFA Avrupa Ligi nedeniyle erkene alındı.

Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakalarının programı belli oldu.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI İÇİN KARAR

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadı'nda yapılacak final müsabakası sebebiyle Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi, 5 Mayıs Salı gününe planlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maç programı şu şekilde:

5 Mayıs Salı:

20.30 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

13 Mayıs Çarşamba:

20.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

ÇEYREK FİNALLER

Çeyrek final turunda Beşiktaş, Alanyaspor'u, Konyaspor, Fenerbahçe'yi, Gençlerbirliği, Galatasaray'ı, Trabzonspor da Samsunspor'u mağlup etmeyi başarmıştı.

