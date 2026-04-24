Türkiye Kupası kararı açıklandı: Beşiktaş maçı için flaş hamle
TFF, Türkiye Kupası'nda yarı final tarihlerini duyurdu. Beşiktaş - Konyaspor maçı, UEFA Avrupa Ligi nedeniyle erkene alındı.
Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakalarının programı belli oldu.
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI İÇİN KARAR
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadı'nda yapılacak final müsabakası sebebiyle Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi, 5 Mayıs Salı gününe planlandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maç programı şu şekilde:
5 Mayıs Salı:
20.30 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
13 Mayıs Çarşamba:
20.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)
ÇEYREK FİNALLER
Çeyrek final turunda Beşiktaş, Alanyaspor'u, Konyaspor, Fenerbahçe'yi, Gençlerbirliği, Galatasaray'ı, Trabzonspor da Samsunspor'u mağlup etmeyi başarmıştı.
