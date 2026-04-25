Galatasaray'dan derbi öncesi Fenerbahçe kararı: Yönetim yaşananları unutmadı

Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İlk devredeki maçta oldukça iyi ağırlanan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine aynı şekilde karşılık verecek.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek. 26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

YASİN KOL YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Dördüncü hakem ise Çağdaş Altay olacak.

GALATASARAY'DAN DERBİ KARARI

Ferhat Kızıltaş'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi, derbide 15 kişilik Fenerbahçe yönetimini ağırlayacak. Sezonun ilk yarısında oynanan derbide oldukça iyi karşılanan sarı-kırmızılılar, aynı nezaketle karşılık verecek.

TARAFTARLARA DA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Sarı-kırmızılı yönetim, derbiyi takip etmek üzere stada gelecek Fenerbahçeli taraftarlara da zorluk çıkarmayacak. Stada girişlerde gerekli kolaylık sağlanacak.

PUAN FARKI

Geride kalan 30 haftada 71 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 67 puandaki Fenerbahçe ise ezeli rakibini takipte.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

