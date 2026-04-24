'Kimseden korkum yok' diyerek Erdoğan'a seslendi: TFF cezasını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) cezaları açıklandı. Erokspor maçının ardından yaptığı açıklamayla gündem olan Ankara Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ'ın cezası belli oldu.

İBRAHİM AKDAĞ'A PARA CEZASI

TFF'den yapılan açıklamaya göre; İbrahim Akdağ, 'Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları' nedeniyle 100 bin liralık para cezasına çarptırıldı.

Açıklamada, "EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü sporcusu İBRAHİM AKDAĞ’ın, 19.04.2026 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-d maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 46. dakikada Mame Mor Faye'nin kaydettiği golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuşan İbrahim Akdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Akdağ, rakiplerinin kayırıldığını dile getirdi. Akdağ şu sözleri sarf etti.

Maçın başından sonuna kadar kazanmaya yakın taraftık. Futbolla ve maçla alakalı konuşmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı. Onu hepimiz seviyoruz. Ama Erokspor’dakiler de onun evladı, biz de onun evladıyız. Bu kadar net söylüyorum, buradakiler kayırılıyor.

"CUMHURBAŞKANININ HABERİ OLMADAN YAPILIYOR"

Bizim ilk maçta nasıl berabere kaldığımızı bütün Türkiye gördü. Bugün de yüzde 100 penaltımız verilmedi. İki tane önemli maçımız var, ceza almak istemiyorum. Bunlar yüzünden Cumhurbaşkanımızı sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Hepimiz seviyoruz ama bir takım şeyleri onun haberi olmadan yaptıklarını biliyoruz.

"ALLAH'TAN BAŞKA HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORUM"

Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Haksızlık karşısında da susan dilsiz şeytandır. O yüzden konuşuyorum. Hiç kimseden de korkmuyorum. Allah'tan, başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Bir yerdeki evlatlarını doğruyorlar, buradakileri de kayırıyorlar. Parayı verip, beceriksizce harcamalar yapıp burada başarısız olmayalım diye korkanlar, bugün karşı tarafta onu çok seven evlatlarını her gün, her hafta kıyıyorlar. Bunun bilinmesini istiyorum.

"NASIL İSTİYORLARSA ÖYLE BİTİRİYORLAR"

Lig gerçekçi değil. Nasıl istiyorlarsa o şekilde bitiriyorlar maçları. Biz de elimizden gelen cüzi rakamlarla burada başkanımız tek başına elinden geleni yapmaya çalışıyor ve buradan yol yürüyoruz. Bunlarla uğraşıyoruz.