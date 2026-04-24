TFF'den derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber: Oy birliğiyle reddedildi

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın aldığı para cezalarına yaptığı itirazı değerlendirdi. Kurul, oybirliğiyle başvuruyu reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, PFDK kararlarına yapılan itirazları değerlendirdi.

GALATASARAY'IN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği maçının ardından aldığı cezalara dair yaptığı itirazlar reddedildi.

Sarı-kırmızılıların, 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle aldığı 1 milyon 240 bin lira ve 'saha olayları' nedeniyle aldığı 220 bin liralık para cezaları onanmış oldu.

thumbs-b-c-a37f516a698fd3d8a68a69fea35c9d6b.jpg

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

Galatasaray A.Ş.’nin PFDK’nın 14.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4592 – K.2025-2026/4926 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1.240.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kuzey 209-210 Misafir bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy birliğiyle,

- Galatasaray A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy birliğiyle, karar verilmiştir.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Spor
Rıza Çalımbay aldığı teklifleri açıkladı: Gitmek istemedim
Rıza Çalımbay aldığı teklifleri açıkladı: Gitmek istemedim
Fenerbahçe'den golcü transferi için sürpriz hamle: İlk sıraya yazıldı
Fenerbahçe'den golcü transferi için sürpriz hamle: İlk sıraya yazıldı