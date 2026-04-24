TFF'den derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber: Oy birliğiyle reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, PFDK kararlarına yapılan itirazları değerlendirdi.

GALATASARAY'IN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği maçının ardından aldığı cezalara dair yaptığı itirazlar reddedildi.

Sarı-kırmızılıların, 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle aldığı 1 milyon 240 bin lira ve 'saha olayları' nedeniyle aldığı 220 bin liralık para cezaları onanmış oldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

Galatasaray A.Ş.’nin PFDK’nın 14.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4592 – K.2025-2026/4926 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1.240.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kuzey 209-210 Misafir bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy birliğiyle,

- Galatasaray A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy birliğiyle, karar verilmiştir.