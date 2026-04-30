Alperen Şengün LeBron James'i çıldırttı: Üzerine yürüdü küfür etti

NBA Batı Konferansı play off ilk tur eşleşmesinde Los Angeles Lakers, Houston Rockets karşısında seride 3-0 öne geçmişti.

Alperen Şengün'e yazık oldu

Ancak Alperen Şengün, etkili performansıyla önceki maça damga vurmuş ve seri 3-1 olmuştu.

Los Angeles Rakers'ın kendi sahasındaki 4. maçta rakibini yenerek elemesi bekleniyordu.

Ancak Houston Rockets, maçı 99-93 kazanarak seriyi 6. maça uzattı. Houston, NBA tarihinde bir Play-Off serisinde 3-0 geriye düştükten sonra seriyi altıncı maça uzatan 16. takım oldu.

ALPEREN ŞENGÜN: BENİM ÜZERİME OYNAYACAKLARINI BİLİYORDUK

Karşılaşmada Alperen Şengün, 14 sayı 9 ribaund 8 asist 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Alperen'in performansı Lakers'ın yıldızı LeBron James'ı çıldırttı. İkili arasında zaman zaman sözlü tartışma yaşandı.

Bu tartışmaların birinde James'ın Alperen'e küfür ettiği duyuldu.

LeBron James, "Sen değil, sen değil bunu sen söyleyemezsin. Bunu söyleyemeyecek tek kişi sensin. Yumuşak ..... uzun adam!" dedi.

Alperen Şengün, karşılaşma sonrası şunları söyledi:

"Hatalarımızı izliyoruz ve öğreniyoruz. Yorgun değiliz. Lakers'ın benim üstüme oynayacağını biliyorduk. O yüzden takım arkadaşlarıma alan açmaya çalıştım."