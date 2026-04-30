Rabia Naz dosyasında savcı ve polislere suç duyurusu: "Görmedik" dediler saatler sonra buldular

Giresun'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden ve sekiz yıldır aydınlatılamayan Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni bir iddia dosyaya girdi. Baba Şaban Vatan, kendisine teslim edilen dijital delil materyallerini yeniden inceledi. Vatan, bu incelemeler sonucunda dosyanın seyrini değiştirebilecek nitelikte yeni tespitlere ulaştığını öne sürdü.

"POLİSİN GÖRMEDİĞİ ÇANTA SAATLER SONRA TESLİM ALINDI"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre kızının okul çantasıyla ilgili yeni detaylara ulaştığını ifade eden Vatan, olay yeri inceleme sürecindeki boşlukları kamuoyuyla paylaştı. Vatan, çelişkileri şu sözlerle dile getirdi:

“Olay günü saat 18.50-20.00 arasında olay yeri ve apartman terasında yapılan incelemelerde okul çantası bulunamamış, görevli polisler de çantayı görmediklerini beyan etmiş. Buna rağmen saat 23.00 sularında ‘çantanın bulunduğu' bilgisi gelmiş ve aynı teras kısmından teslim alındığı ifade edilmiş. Olay yeri incelemesi sırasında video kaydı alınmaması ve ilk incelemelerde tespit edilemeyen çantanın daha sonra ortaya çıkması, delillerin karartıldığı ve değiştirildiği şüphesini doğuruyor.”

SAVCI VE POLİSLERE "DELİL KARARTMA" SUÇLAMASI

Şaban Vatan, tespit ettiği bu çelişkilerin ardından adli makamlara başvurdu. Okul çantasının olay yerinde ilk incelemelerde bulunmayıp daha sonra bulunmasını delil karartma şüphesi olarak değerlendiren Vatan, polise verdiği ifadesinde hukuki adımlarını anlattı. Baba Vatan; dönemin görevli inceleme polisi, diğer kolluk görevlileri ve soruşturmayı sürdüren savcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

"FARK EDİLİR İZ GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Baba Vatan, kamu görevlileri hakkındaki şikayetinin temelini doğrudan somut bulgulara dayandırdı. Vatan, suç duyurusunu söz konusu görevlilerin delil karartma suçuna dâhil oldukları ve okul çantasının görsel detayındaki izin fark edilir derecede olduğu hâlde görmezden gelindiği gerekçesiyle yaptığını söyledi.