Romanya'da hükümet düştü!

Romanya’da merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) tarafından Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümetin düşürülmesi için yapılan gensoru oy çokluğuyla kabul edildi. Güvensizlik önergesi 281 milletvekilinin oyuyla kabul edilirken hükümet düştü.

Romanya’daki en büyük parti konumundaki merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD), aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) ve PACE-Öncelik Romanya tarafından meclise sunulan gensoru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Romanya Meclisi’nde yapılan güvensizlik oylamasında, oturuma katılan 402 milletvekilinden 281'i gensoru için "evet" oyu kullandı. Böylelikle, mevcut Ilie Bolojan hükümeti düşürülmüş oldu.

BOLOJAN OYLAMA SIRASINDA MESLİS’TEN ÇIKTI!

Romanya’da yerel medyada yer alan haberlere göre, Bolojan’ın oylama sırasında Meclis’ten çıktığı bildirildi.

Gensoru önergesinin, "Ekonomiye zarar veren, halkı yoksullaştıran ve devlet varlıklarını hileli satmayı amaçlayan 'Bolojan Planı' durdurulsun" başlığıyla hazırlandığı açıklandı. Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan da oylamadan önce yaptığı açıklamada, sonuç ne olursa olsun ülkesinin "Batı yönelimini" koruyacağını ifade etmişti.

PSD 20 NİSAN’DA NOLOJAN’A SİYASİ DESTEĞİNİ ÇEKMİŞTİ!

Romanya’da, Bolojan’ın başkanlığındaki hükümet, Haziran 2025'te parlamentoda güvenoyu alarak göreve başlamıştı. PSD, 20 Nisan günü Başbakan Bolojan'a siyasi desteğini geri çekme kararı aldığını ifade etmiş ve 23 Nisan’da kabinede görev alan 7 PSD'li bakan istifa etmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından AUR da, mevcut hükümete karşı olduklarını bildirerek PSD ile gensoru önergesi hazırladıklarını ifade etmişti. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

