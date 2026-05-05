Japonya'nın Hokkaido Adası'nda yılda yalnızca 10 bin adet yetiştirilen Densuke karpuzu, parlak siyah kabuğu, olağanüstü tatlılığı ve katı kalite standartlarıyla dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olmayı sürdürüyor.

1981'DE TARLADA BAŞLADI, 1989'DA MARKA OLDU

Densuke, 1981 yılında Hokkaido'lu çiftçilerin geleneksel çeltik tarlalarından farklı ürünlere yönelmesiyle ortaya çıktı. "Densuke" adı 1989'da tescillendi; o tarihten bu yana yalnızca Toma kasabasında yetiştirilen ve sıkı denetimden geçen karpuzlar bu etiketi taşıyabiliyor.

Toma'nın kendine özgü iklimi ve mineral açısından zengin volkanik toprağı, meyvenin bu denli özel bir tat ve görünüme kavuşmasını sağlıyor. Çiftçiler her karpuzu el ile tozlaştırıyor; sıcaklık kontrolü ve kısıtlı sulama yöntemiyle meyvenin şeker oranını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor.

KARA KABUK, KIRMIZI ET, AZ ÇEKİRDEK

Densuke'yi sıradan karpuzlardan ayıran ilk şey dış görünüşü. Tohma Tarım Kooperatifi sözcüsü Kazuyoshi Ohira'ya göre siyah kabuk meyvenin en belirleyici özelliği; içi ise sert, çıtır ve eşsiz bir tada sahip.

Şeker oranı yüzde 12 ile 13 Brix arasında seyreden Densuke, dünyada yetiştirilen en tatlı karpuzlar arasında gösteriliyor. Eti koyu kırmızı, lifi az ve neredeyse çekirdeksiz.

8 KİLONUN ALTINDAKİLER ETİKET ALAMIYOR

Üretim JA Yubari Kyoei Tarım Kooperatifi'nin standartlarına bağlı. Her karpuz şekil, renk, şeker oranı ve ağırlık açısından tek tek denetleniyor; kabul edilen minimum ağırlık 8 kilogram. Bu ölçünün altında kalan ürünler Densuke sertifikası alamıyor.

Hasat temmuz başında başlayıp ağustos ortasında tamamlanıyor. Toplanan karpuzlar piyasaya çıkmadan önce tek tek elle temizlenip cilalanarak özel kutulara yerleştiriliyor.

REKOR 2008'DE KIRILDI

2008 yılında Asahikawa mezatında 7,7 kiloluk bir Densuke karpuzu 6 bin 100 dolara alıcı buldu; bu rakam Japonya tarihinin karpuz için ödenen en yüksek bedeli olarak kayıtlara geçti. Karpuzu satın alan deniz ürünleri tüccarı, bu alımla yerel tarımı desteklemek istediğini söyledi.

Baldan tatlı Bafra kavunu için sezon başladı: 33 bin dönüme ekecekler

Kooperatif sözcüsü Ohira, o yıl nisan ve mayıs aylarında yaşanan olağandışı sıcaklığın şeker oranını ve genel kaliteyi yukarı çektiğini belirtti.

Rekor açık artırma fiyatı olmakla birlikte Densuke her yıl benzer ilgiyi görüyor. Sezonun ilk karpuzları genellikle haziran ortasında 500 bin yen (143 bin TL) civarında satılıyor. Açık artırmaya giremeyen karpuzlar ise Hokkaido'da 5 bin ile 8 bin yen (bin 400 - 2 bin 300 TL) arasında, Tokyo'nun lüks mağazalarında 10 bin ile 20 bin yen (2 bin 800 - 5 bin 700 TL) arasında alıcı buluyor.