Haber yayıncılığını değiştiren isim 87 yaşında hayatını kaybetti!

Televizyon haberciliğinin kurallarını baştan yazan isimlerden biri olan Ted Turner, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Turner Enterprises tarafından yapılan açıklamada, deneyimli iş insanının çarşamba günü hayatını kaybettiği duyuruldu.

ABD’nin Ohio eyaletinde doğan Turner, sıra dışı karakteri ve doğrudan üslubuyla tanınırken, “Güney’in Sesi” lakabıyla da anılıyordu. Medya kariyerine attığı adımlarla kısa sürede dikkat çeken Turner, kablolu televizyonun yükseliş döneminde attığı cesur hamlelerle büyük bir imparatorluk kurdu.

"24 SAAT KESİNTİSİZ HABER YAYINI" FİKRİNİN MUCİDİ

Onun en büyük mirası ise şüphesiz 1980 yılında kurduğu CNN oldu. 24 saat boyunca kesintisiz haber yayını yapma fikri, ilk ortaya atıldığında sektörde büyük şüpheyle karşılandı. Ancak Turner’ın bu vizyonu, zamanla küresel ölçekte izleyicilerin haber tüketme alışkanlıklarını kökten değiştirdi.

Turner, yalnızca medya patronu değildi. Spor dünyasında da etkili olan iş insanı, Atlanta Braves gibi profesyonel takımları bünyesine kattı. Bunun yanı sıra yatçılıkta kazandığı başarılarla da adından söz ettirdi.

DEMANS TEŞHİSİ KONULMUŞTU

1990’lı yıllarda medya varlıklarını Time Warner’a satarak aktif iş hayatından geri çekilen Turner, buna rağmen CNN’i “hayatının en büyük başarısı” olarak tanımlamaya devam etti.

Sağlık sorunlarıyla da uzun süredir mücadele eden Turner, 2018 yılında Lewy cisimcikli demans (LCD) teşhisi aldığını kamuoyuna açıklamıştı. 2025 yılı başlarında geçirdiği zatürre sonrası bir süre tedavi gören Turner, ardından rehabilitasyon sürecine alınmıştı.

Arkasında geniş bir aile ve dönüştürdüğü bir medya dünyası bırakan Turner’ın ölümü, yalnızca bir iş insanının kaybı değil; aynı zamanda modern haber çağının kurucularından birine veda olarak görülüyor.