Uluslararası Af Örgütü, 26 Ekim 2025'ten bu yana tutuklu bulunan gazeteci Merdan Yanardağ için çağrıda bulundu.

Örgütten yapılan açıklamada; Türk Ceza Kanunu’nun 328/1 maddesi kapsamında “siyasal casusluk” ile suçlanan Yanardağ’ın 26 Ekim 2025’ten bu yana tutuklu bulunduğu belirtilirken, davanın ilk duruşmasının 11 Mayıs’ta Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu’nda görüleceği kaydedildi.

"MERDAN YANARDAĞ'IN İDDİANAMESİNDE SOMUT DELİL YOK"

Yanardağ’ın; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası yöneticisi Necati Özkan ve iş insanı Hüseyin Gün ile birlikte 15 ila 20 yıl arasında hapis istemiyle yargılandığı ifade edildi.

Yanardağ'a yönelik suçlamaların "mesnetsiz" olduğunu savunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü Ruhat Sena Akşener, "Bu haksız tutukluluk derhal sona ermeli, şartsız serbest bırakılmalıdır. ‘Siyasal casusluk’ suçunun oluşması için kişinin, devlet sırrı niteliğindeki gizli veya hassas bilgileri izinsiz olarak temin ettiğini gösteren kanıtlar bulunmalıdır. Merdan Yanardağ’ın iddianamesi, hangi devlet sırlarının temin edildiğine ilişkin hiçbir somut delil içermemektedir." dedi.

Gazeteci Merdan Yanardağ Ekim 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 160 sayfalık iddianamenin temel dayanağının, aynı davada sanık olan iş insanı Hüseyin Gün’ün “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ifadeler olduğu aktarılan açıklamada; savcılığın, Yanardağ’ın İBB seçim kampanyasının medya ayağında görev aldığı iddiasında bulunduğu ancak bu suçlamalara ilişkin somut delillerin ortaya konulmadığı öne sürüldü.

KAYYUM ATANIP SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Uluslararası Af Örgütü ayrıca; Merdan Yanardağ'ın gözaltına alındığı günün akşamında TELE1'in sahibi olan şirkete kayyum atamasını ve kanalın satışa çıkarılmasını, Türkiye’de bağımsız ve muhalif medya alanının daralmasının son örneklerinden biri olarak değerlendirdi.