Balıkesir'de kaybolan yaşlı adam kayalıklarda ölü bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kayıp olarak aranan 75 yaşındaki İsmail Kocabalkan, mesire alanı yakınındaki kayalıklarda cansız bedenine ulaşıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Camivasat Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra 75 yaşındaki İsmail Kocabalkan'dan haber alınamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarında İsmail Kocabalkan’ın izini sürmek için kapsamlı bir çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ KAYALIKLARDA BULUNDU

Yapılan aramalar sonucunda, Zeytinli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Hasanboğuldu Mesire Alanı yakınlarındaki Dökük mevkisinde acı habere ulaşıldı. Kocabalkan’ın cansız bedeni, sarp kayalıkların arasında tespit edildi.

HALATLARLA TAHLİYE EDİLDİ

Bulunduğu bölgenin engebeli ve sarp olması nedeniyle yaşlı adamın cenazesini çıkarmak için komandolar, arama kurtarma ekipleri ve itfaiye personeli yoğun çaba sarf etti. Ekipler, cenazeyi halat yardımıyla bulunduğu yerden güvenli bir şekilde tahliye etti.

Kocabalkan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

