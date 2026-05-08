35 yaşındaki TV yıldızı villa partisinde ölü bulundu

İngiliz reality şov programı The Only Way Is Essex (TOWIE) ile tanınan Jake Hall, İspanya’da tatil için bulunduğu bir villada ölü bulundu.

İngiltere’nin popüler reality şov programı The Only Way Is Essex (TOWIE) ile şöhrete kavuşan ünlü televizyon yıldızı ve moda tasarımcısı Jake Hall, İspanya’nın Mallorca adasında düzenlenen bir villa partisinde geçirdiği kaza sonucu 35 yaşında hayatını kaybetti.

Olay, Mallorca’nın kuzeyindeki Santa Margalida bölgesinde bulunan lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaş grubuyla eğlenen Hall, sabahın erken saatlerinde talihsiz bir kaza geçirdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, ünlü yıldız bir cam kapıya çarptı. Kırılan cam parçalarının vücudunda ve başında yarattığı ağır yaralanmalar sonucu Hall, olay yerinde yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay sırasında villada bulunan diğer misafirlerin ifadelerine başvuruldu. Yetkililer, olayın bir kaza olduğu üzerinde dururken, Hall’un ölmeden önceki son anlarını ve kazanın tam nedenini belirlemek için toksikoloji raporu beklediklerini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Kendi moda markasıyla iş dünyasında da adından söz ettiren Hall, ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat bazen saçmalıktır ama ben güzel şeyleri hatırlamaya çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Eski nişanlısı Missé Beqiri’den 8 yaşında bir kızı bulunan Jake Hall’un ani ölümü, İngiliz magazin dünyasını ve hayranlarını yasa boğdu. Programdaki arkadaşları ve ünlü isimler, sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

