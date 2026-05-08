2026 Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan! 16 yıl sonra döndü

2010 yılında "Waka Waka" ile hafızalara kazınan ve Dünya Kupası tarihinin en çok dinlenen şarkısına imza atan Shakira, tam 16 yıl aradan sonra yeniden bir Dünya Kupası şarkısıyla geri dönüyor.



Shakira, Nijeryalı şarkıcı Burna Boy ile birlikte 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan "Dai Dai"yi duyurdu. İtalyanca "Haydi, Haydi" anlamına gelen şarkı; Latin popu, Afro ritimleri ve modern dans tınılarını bir araya getiriyor.

MARACANA’DA GÖRKEMLİ TANITIM

Şarkının ilk tanıtım videosu, Brezilya’daki Maracana Stadyumu'nda çekildi. Shakira’nın ve dansçıların yer aldığı klip, "We Are Ready" (Biz Hazırız) mesajıyla sona erdi.



Şarkının tam hali ve klibi ise 14 Mayıs 2026 tarihinde tüm dünyada aynı anda yayınlanacak.