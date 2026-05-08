Ünlü şarkıcıdan miras kararı! 550 milyon dolarlık servetini çocuklarına bırakmayacak

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Sting, yaptığı miras açıklamasıyla gündem oldu. Gerçek adı Gordon Matthew Thomas Sumner olan sanatçı, milyonlarca dolarlık servetini çocuklarına bırakmayı düşünmediğini söyledi.

CBS News’e konuşan Sting, çocuklarının kendi ayakları üzerinde durması gerektiğine inandığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞMAK ZORUNDASINIZ"

Yaklaşık 550 milyon dolarlık servete sahip olduğu öne sürülen ünlü şarkıcı, çocuklarına maddi destek vermeye devam ettiğini ancak sınırsız bir miras bırakmanın doğru olmadığını düşündüğünü ifade etti.

6 çocuğu bulunan Sting, "Çocuklarıma her zaman ‘Çalışmak zorundasınız’ diyorum. Eğitim masraflarını karşılıyorum, temel ihtiyaçlarını sağlıyorum ama herkes kendi hayatını kurmalı" dedi.

Ünlü şarkıcı, çocuklarına "Çalışmadan yaşayabilirsiniz" mesajı vermenin yanlış olduğunu savundu. Sting, böyle bir yaklaşımın onları hayata karşı güçsüz bırakacağını düşündüğünü dile getirdi.

Çocuklarının güçlü bir çalışma disiplinine sahip olduğunu belirten Sting, bugüne kadar kendisinden maddi beklenti içine girmediklerini söyledi.