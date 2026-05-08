Ünlü şarkıcıdan miras kararı! 550 milyon dolarlık servetini çocuklarına bırakmayacak

Ünlü şarkıcıdan miras kararı! 550 milyon dolarlık servetini çocuklarına bırakmayacak
Yayınlanma:
İngiliz şarkıcı Sting, yaklaşık 550 milyon dolarlık servetini çocuklarına bırakmayacağını açıkladı. Çocuklarının kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini savunarak, “çalışmadan yaşam” fikrine karşı olduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Sting, yaptığı miras açıklamasıyla gündem oldu. Gerçek adı Gordon Matthew Thomas Sumner olan sanatçı, milyonlarca dolarlık servetini çocuklarına bırakmayı düşünmediğini söyledi.

CBS News’e konuşan Sting, çocuklarının kendi ayakları üzerinde durması gerektiğine inandığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞMAK ZORUNDASINIZ"

Yaklaşık 550 milyon dolarlık servete sahip olduğu öne sürülen ünlü şarkıcı, çocuklarına maddi destek vermeye devam ettiğini ancak sınırsız bir miras bırakmanın doğru olmadığını düşündüğünü ifade etti.

sting-childs-2.webp

6 çocuğu bulunan Sting, "Çocuklarıma her zaman ‘Çalışmak zorundasınız’ diyorum. Eğitim masraflarını karşılıyorum, temel ihtiyaçlarını sağlıyorum ama herkes kendi hayatını kurmalı" dedi.

Ünlü şarkıcı, çocuklarına "Çalışmadan yaşayabilirsiniz" mesajı vermenin yanlış olduğunu savundu. Sting, böyle bir yaklaşımın onları hayata karşı güçsüz bırakacağını düşündüğünü dile getirdi.

sting-childs-1.jpg

Boğazdan aynı anda 2 yalı birden satın aldı: Kim olduğu ortaya çıktıBoğazdan aynı anda 2 yalı birden satın aldı: Kim olduğu ortaya çıktı

Çocuklarının güçlü bir çalışma disiplinine sahip olduğunu belirten Sting, bugüne kadar kendisinden maddi beklenti içine girmediklerini söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Magazin
Afra Saraçoğlu'ndan Katy Perry'e İstanbul çağrısı! "Seni engelleyeceğim"
Afra Saraçoğlu'ndan Katy Perry'e İstanbul çağrısı! "Seni engelleyeceğim"
Boğazdan aynı anda 2 yalı birden satın aldı: Kim olduğu ortaya çıktı
Boğazdan aynı anda 2 yalı birden satın aldı: Kim olduğu ortaya çıktı