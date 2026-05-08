Boğazdan aynı anda 2 yalı birden satın aldı: Kim olduğu ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'ndaki lüks gayrimenkul piyasasında son yılların en dikkat çekici satış işlemlerinden birinin gerçekleştiği öğrenildi.

Sosyetenin tanınmış isimlerinden biri olan ve daha önce Feryal Gülman’a ait yol yalısında kiracı olarak ikamet eden iş insanı Emir Bahadır, Boğaz'da iki yalı birden satın aldı.

SATIŞ BEDELİ AÇIKLANMADI

Sabah'ın haberine göre, yalı satışlarındaki gizlilik protokolleri nedeniyle mülklerin hangi noktada olduğu ve kimden satın alındığına dair bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Bununla birlikte, Yeniköy ve Çengelköy bölgelerinde satışta olan benzer nitelikteki yalıların piyasa değerlerinin 500 milyon TL ile 2,5 milyar TL arasında değiştiği belirtildi.

New York merkezli gayrimenkul yatırım şirketiyle Manhattan lüks konut piyasasında faaliyet gösteren Emir Bahadır, satın aldığı yalılardan birini şahsi ikameti için kullanmayı planlarken, diğerini ise kiraya verecek.