Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşka geldi! Herkes bu dansı konuşuyor

Magazin dünyasının çok konuşulan çiftlerinden ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir, aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Bir süredir ilişkilerini kameralardan uzakta, sakin bir şekilde sürdürmeyi tercih eden ikili, bu kez kural bozdu.

Ünlü oyuncunun başrolünde yer aldığı "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin yeni sezon heyecanına, sevgilisi Mert Demir de ortak oldu.

Dizinin yeni sezon gösterimi için düzenlenen özel gecede Serenay Sarıkaya'yı yalnız bırakmayan Mert Demir, gece boyunca sevgilisinin yanından ayrılmadı.

"GÖZLERİME BAK" ŞARKISINDA ROMANTİK DANS

Sarıkaya, geceden çok özel bir anı da takipçileriyle paylaştı. Çiftin, Mert Demir’in şarkısı "Gözlerime Bak" eşliğinde birbirlerinin gözlerinin içine bakarak dans ettiği anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncunun araç içinde Mert Demir ile birlikte paylaştığı romantik kare de, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.