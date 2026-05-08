Afra Saraçoğlu'ndan Katy Perry'e İstanbul çağrısı! "Seni engelleyeceğim"

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Azerbaycan’daki hayranlarını heyecanlandıran bir duyuruya imza attı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 10. Bakü Grand Prix’si kapsamında sahne alacağını açıkladı.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ise Perry'nin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı.

"İSTANBUL’A GEL YOKSA SENİ ENGELLEYECEĞİM!"

Katy Perry’nin konser duyurusunun altına yorum yapan Afra Saraçoğlu, ünlü şarkıcıyı esprili bir dille Türkiye’ye davet etti. Saraçoğlu’nun, "İstanbul’a gel ya da seni engelleyeceğim" sözleri, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ünlü şarkıcıdan miras kararı! 550 milyon dolarlık servetini çocuklarına bırakmayacak

BU ETKİLEŞİM İLK DEĞİL

Afra Saraçoğlu ile Katy Perry arasında daha önce de sosyal medya üzerinden bir etkileşim yaşanmıştı. 2020 yılında Saraçoğlu’nun hayranları, oyuncunun bir fotoğrafına Perry’nin "Daisies" şarkısı için hazırlanan özel bir filtreyi uygulamış, Katy Perry de o fotoğrafı beğenmişti.