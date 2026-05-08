Şebnem Ferah sıradaki şehri açıkladı!

Yıllardır süren sessizliğini bozarak sahnelere dönüş yapmaya hazırlanan Türk rock müziğinin ünlü ismi Şebnem Ferah, hayranlarını sevindirecek yeni bir duyuru yaptı. İstanbul konserinin biletlerinin dakikalar içinde tükenmesinin ardından, yeni rota belli oldu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şebnem Ferah, 13 Haziran’da İzmir’de konser vereceğini açıkladı. İzmir Arena’da gerçekleşecek konserin biletleri ise 11 Mayıs Pazartesi günü satışa çıkacak.

BİLETLER 12 DAKİKADA TÜKENDİ

Şebnem Ferah’ın 3 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta vereceği ilk konserin biletleri satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. Binlerce kişinin almak için sıraya girdiği biletler yalnızca 12 dakika içinde tamamen tükendi.

İlk konsere gelen yoğun talebin ardından İstanbul için ikinci konser tarihi duyuruldu. Şebnem Ferah, 27 Haziran’da yeniden KüçükÇiftlik Park sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.