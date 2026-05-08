Şebnem Ferah'ın ikinci konser biletleri de kapış kapış gitti! Binlerce kişi kuyruğa girdi

Şebnem Ferah'ın ikinci konser biletleri de kapış kapış gitti! Binlerce kişi kuyruğa girdi
Yayınlanma:
6 yıl sonra yeniden sahnelere dönme kararı alan Şebnem Ferah'ın ikinci İstanbul konserinin biletleri de satışa çıkar çıkmaz tükendi. Binlerce kişinin almak için sıraya girdiği biletler dakikalar içinde bitti.

Yıllardır sahnelerde uzak kalan Türk rock müziğinin ünlü ismi Şebnem Ferah, 3 Haziran'da KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konserle sahnelere dönme kararı aldı.

İlk konserin biletleri satışa çıkar çıkmaz bitti. Binlerce kişinin almak için sıraya girdiği biletler yalnızca 12 dakika içinde tamamen tükendi.

Şebnem Ferah sıradaki şehri açıkladı!Şebnem Ferah sıradaki şehri açıkladı!

120 BİNİ AŞKIN KİŞİ KUYRUĞA GİRDİ

İlk konsere gelen yoğun talebin ardından İstanbul için ikinci konser tarihini de duyuran Şebnem Ferah, 27 Haziran’da yeniden KüçükÇiftlik Park sahnesinde hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı.

Bugün saat 15'te satışa çıkan biletler için 120 binden fazla kişi sıraya girdi. İlk konserde olduğu gibi ikinci konserin biletleri de dakikalar içinde tükendi.

k.jpeg

Biletler yaklaşık 20 dakikada tükenirken, sırada bekleyen binlerce kullanıcı "Şebnem Ferah konseri için gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür ederiz. Etkinliğin tüm biletleri tükendi. Yeni konserler çok yakında duyurulacaktır." yazısıyla karşılaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Magazin
Şebnem Ferah sıradaki şehri açıkladı!
Şebnem Ferah sıradaki şehri açıkladı!
35 yaşındaki TV yıldızı villa partisinde ölü bulundu
35 yaşındaki TV yıldızı villa partisinde ölü bulundu