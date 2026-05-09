'Ruhsuzlar' organize suç örgütüne operasyon

Ankara merkezli 6 ilde 'Ruhsuzlar' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Bir eğlence mekanının kurşunlanmasıyla başlatılan soruşturmada, örgüt üyelerinin 4 farklı ilde daha iş yerlerine saldırı düzenlediği tespit edildi.

Ankara merkezli 6 ilde "Ruhsuzlar" isimli organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonun düğmesine, kentte faaliyet gösteren bir eğlence mekanına aralık ayında gerçekleştirilen kurşunlama olayının ardından basıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan detaylı incelemelerde, "Ruhsuzlar" organize suç örgütü üyelerinin sadece Ankara'da değil, 4 farklı ilde daha iş yerlerine yönelik saldırılar düzenlediği tespit edildi.

14 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen bulgular doğrultusunda, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 14 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda R.K., K.Ç., A.A., T.K., A.C.E., A.D., A.M.K. ve Ş.Ö. isimli toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler ve çok sayıda fişek ele geçilirdi.

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

