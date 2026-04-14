Samsun’da 2 firari yakalandı!
Yayınlanma:
Samsun’da 96 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülbahçe Yılmaz ve 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sibel Yılmaz, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Samsun İl emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
96 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI!
Polis ekipleri, çalışmalar sırasında hakkında 'Hırsızlık' ve ‘Konut dokunulmazlığını ihlal' gibi 38 ayrı dosyadan 96 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülbahçe Yılmaz'ı İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltına alındı.
2 FİRARİ ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!
Polis ekipleri, 53 yıl 6 ay hapisle aranan Sibel Yılmaz'ı ise Canik ilçesinde yakaladı.
Gözaltına alınan 2 firari hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)