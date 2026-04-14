Samsun’da 2 firari yakalandı!

Samsun’da 96 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülbahçe Yılmaz ve 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sibel Yılmaz, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun İl emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

96-ve-53-yil-hapisle-aranan-2-firari-huk-1260656-375130.jpg

96 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI!

Polis ekipleri, çalışmalar sırasında hakkında 'Hırsızlık' ve ‘Konut dokunulmazlığını ihlal' gibi 38 ayrı dosyadan 96 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülbahçe Yılmaz'ı İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltına alındı.

96-ve-53-yil-hapisle-aranan-2-firari-huk-1260657-375130.jpg

2 FİRARİ ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Polis ekipleri, 53 yıl 6 ay hapisle aranan Sibel Yılmaz'ı ise Canik ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 firari hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

