Polis her yerde onu arıyordu: Kebapçı saldırısının firarisi sokak ortasında öldürüldü

13 Mart gecesi Adana’nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde yaşanan olayda, iki kişi gece saatlerinde kapalı olan bir kebapçıya uzun namlulu tüfeklerle saldırı düzenledikten sonra olay yerinden kaçtı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda şüpheliler saklandıkları adrese düzenlenen baskında yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheliler, saldırının iş yeri sahibinin haracı ödememesi nedeniyle gerçekleştirildiğini ve olayın Mehmet Bülün tarafından organize edildiğini iddia etti. Bu ifadeler üzerine polis, Bülün’ün yakalanması için çalışma başlattı.

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ederken, polis ekipleri 21 Mart’ta Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde bir kişinin sokakta silahla vurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, başından tabancayla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede, öldürülen kişinin Mehmet Bülün olduğu tespit edildi. 32 yaşındaki Bülün’ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilerek defnedildi.

Cinayetin, çete içi hesaplaşmadan dolayı işlendiğini belirten polis ekipleri, iki olayla ilgili de soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. (DHA)