Polis her yerde onu arıyordu: Kebapçı saldırısının firarisi sokak ortasında öldürüldü

Adana’da bir kebapçıya uzun namlulu tüfeklerle saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, saldırıyı Mehmet Bülün’ün organize ettiğini öne sürdü. Soruşturma sürerken Bülün, sokakta uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak öldürüldü.

13 Mart gecesi Adana’nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde yaşanan olayda, iki kişi gece saatlerinde kapalı olan bir kebapçıya uzun namlulu tüfeklerle saldırı düzenledikten sonra olay yerinden kaçtı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda şüpheliler saklandıkları adrese düzenlenen baskında yakalandı.

Ankara’dan İstanbul’a gelip dehşet saçtı! 19 yaşındaki kızını öldürüp eski eşini ağır yaraladıAnkara’dan İstanbul’a gelip dehşet saçtı! 19 yaşındaki kızını öldürüp eski eşini ağır yaraladı

Emniyete götürülen şüpheliler, saldırının iş yeri sahibinin haracı ödememesi nedeniyle gerçekleştirildiğini ve olayın Mehmet Bülün tarafından organize edildiğini iddia etti. Bu ifadeler üzerine polis, Bülün’ün yakalanması için çalışma başlattı.

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ederken, polis ekipleri 21 Mart’ta Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde bir kişinin sokakta silahla vurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, başından tabancayla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede, öldürülen kişinin Mehmet Bülün olduğu tespit edildi. 32 yaşındaki Bülün’ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilerek defnedildi.

Cinayetin, çete içi hesaplaşmadan dolayı işlendiğini belirten polis ekipleri, iki olayla ilgili de soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı