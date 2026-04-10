Ankara’dan İstanbul’a gelip dehşet saçtı! 19 yaşındaki kızını öldürüp eski eşini ağır yaraladı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’ndeki bir sitede, saat 18. 00 sıralarında meydana gelen olayda, Ercan Ş., 1 yıl önce boşandığı eski eşi Türkan B. ile barışmak için üç gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldi. Eski eşinin evine giden Ercan Ş., burada çıkan kavgada, yanındaki silahla eski eşine ve olay sırasında evde olan 19 yaşındaki kızı Ceylinaz Ş.'ye ateş etti.

19 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRDÜ!

Saldırgan olay yerinden kaçarken saldırı sırasında evde bulunan Türkan B.nin kardeşi Güney B., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir aylık koruma yetmedi! Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katletti

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ceylinaz Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Türkan B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Babası tarafından öldürülen Ceylinaz Ş.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

2 EL SİLAH SESİ DUYDUĞUNU SÖYLEDİ!

Korkunç olay sırasında evde olan Türkan B.'nin kardeşi Güney B. emniyetteki ifadesinde, Ercan Ş.'nin Türkan B. ile barışmak için 3 gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldiğini ve olay anında 2 el silah sesi duyup odadan çıktığını, bu sırada eski eniştesi olan Ercan Ş.'nin evden kaçtığını aktardı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)