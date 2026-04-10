Ankara’dan İstanbul’a gelip dehşet saçtı! 19 yaşındaki kızını öldürüp eski eşini ağır yaraladı

Yayınlanma:
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 1 yıl önce boşandığı eski eşi Türkan B.(39)'nin evine barışmak için giden Ercan Ş. (53) isimli saldırgan, eski eşi ve 19 yaşındaki kızı Ceylinaz Ş.’yi silahla vurdu. Genç kız hayatını kaybederken Türkan B. ağır yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’ndeki bir sitede, saat 18. 00 sıralarında meydana gelen olayda, Ercan Ş., 1 yıl önce boşandığı eski eşi Türkan B. ile barışmak için üç gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldi. Eski eşinin evine giden Ercan Ş., burada çıkan kavgada, yanındaki silahla eski eşine ve olay sırasında evde olan 19 yaşındaki kızı Ceylinaz Ş.'ye ateş etti.

zeytinburnunda-kizini-silahla-oldurup-1253304-372975.jpg

19 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRDÜ!

Saldırgan olay yerinden kaçarken saldırı sırasında evde bulunan Türkan B.nin kardeşi Güney B., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir aylık koruma yetmedi! Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katlettiBir aylık koruma yetmedi! Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katletti

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ceylinaz Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Türkan B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Babası tarafından öldürülen Ceylinaz Ş.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

zeytinburnunda-kizini-silahla-oldurup-1253300-372975.jpg

2 EL SİLAH SESİ DUYDUĞUNU SÖYLEDİ!

Korkunç olay sırasında evde olan Türkan B.'nin kardeşi Güney B. emniyetteki ifadesinde, Ercan Ş.'nin Türkan B. ile barışmak için 3 gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldiğini ve olay anında 2 el silah sesi duyup odadan çıktığını, bu sırada eski eniştesi olan Ercan Ş.'nin evden kaçtığını aktardı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı