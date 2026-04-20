AKP'li Başkan şikayet edince CHP'li Büyükşehir Belediyesi için soruşturma izni istendi

Son yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelere yapılan operasyonların ardı arkası kesilmedi. CHP'li belediyelere yönelik bir adım da Eskişehir'de atıldı. AKP Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın 10 Nisan 2026 tarihinde savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve geçtiğimiz hafta görevinden ayrıldığını açıklayan ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen için "Resmi belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" iddialarıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.

GÜNDEMDE MANSUR YAVAŞ VAR

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Mansur Yavaş'a yönelik yargı adımları hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı, 2023’te Karabük’teki seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) araçlarının kullanıldığı iddiasıyla Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermişti.

Yavaş, bu soruşturma izninin verilmesinin ardından bir basın toplantısı düzenleyerek hakkındaki iddialara tek tek yanıt vermişti. Yavaş, bu basın toplantısında "Herhangi bir konuda belediye incelemeye geliyor. Bakıyor hiçbir şey yok. Raporunu tanzim edip süresinde bakanlığa götürüyor. Soruşturma evrakını veriyoruz. Bakıyoruz bu müfettiş tekrar geri gelmiş.

Anlıyoruz ki diyorlar ki ya bir şey bulamadın mı? İllaki senin bir şey bulman lazım. Git tekrar iyi bir incele bakalım ne bulabilirsin. Ne bulacaksınız ki? Yok. Biz para yemiyoruz. Haram yemiyoruz. Bulamazsınız.” ifadelerini kullanmıştı.