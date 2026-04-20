Gece bekçisi, Karagümrük çetesinin firari yöneticisini polisten kaçırdı!

İstanbul Beyoğlu’nda 1990’lı yıllarda karıştıkları bir dizi cinayetin yanı sıra Sibel Can’a yönelik kaset şantajı, Özdemir Sabancı cinayetinin tetikçisi Mustafa Duyar’ın Afyon Cezaevinde - öldürülmesi ve 2000 yılında Uşak Cezaevinde çıkardıkları isyanla kendilerinden söz ettiren Karagümrük çetesine yönelik geçen 7 Nisan sabahı geniş çaplı bir operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Ergin Ailesinden çok sayıda isim gözaltına alındı.

Nuri Ergin (solda) ile kardeşi Vedat Ergin 28 yıldır tutuklu.

BEKÇİ, ÇETE YÖNETİCİSİNİ KAÇIRDI!

Soruşturma kapsamında şüphelilere, karıştıkları iddia edilen bir dizi olaya ilişkin sorular yöneltildi. Anılan olaylardan biri, geçen 11 Aralık akşamı saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Atakent’te yaşandı. Polisler, firari konumdaki Anıl Ergin’i yakalamak için harekete geçti. Ergin’in yaşadığı site tespit edildi.

Bu esnada, Anıl Ergin ile gece bekçisi Emirhan Işık, kullandıkları araçla, kendilerini durdurmak isteyen polis ekibinin aracına çarptı. İki şüpheli araçla kaçmaya çalışırken, bir başka polis memuruna da çarptı. Aracın çarptığı polis çeşitli yerlerinden yaralandı. Polisler, ikiliye doğru ateş açsa da sonuç alamadı. İkili olay yerinden kaçtı.

Nejat Ergin:"Tek suçum, soyadımın Ergin olması."

ÜZERİNDE, BAŞKASINA AİT KİMLİK ÇIKTI

Polislerden kaçan Anıl Ergin telefonla ulaştığı Umut Yaşar Demirci’den, (22) bulunduğu noktaya gelmesini istedi. Demirci, Ergin’in tarif ettiği noktaya gitti. Demirci, Anıl Ergin ve Emirhan Işık’ı alarak Ataşehir’deki bir adrese götürdü. Bir süre sonra yakalanan Anıl Ergin’in üzerinde, araç kiralama işi yapan Alican Çulcuoğlu adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Çulcuoğlu, Anıl Ergin ile aynı sitede yaşadıklarını, kimlik bilgilerine bu sayede ulaşmış olabileceğini öne sürdü.

Çağrı Muhammed Ergin de tutuklanan isimler arasında.

POLİSİN DE OLDUĞU İŞKENCE VİDEOSU DOSYADA

Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer isim ise, daha önce Karagümrük çetesi ile ortak hareket ettiği anlaşılan Eyüp Gülertaş (35) oldu. Yağma ve dolandırıcılık suçlarından uzun bir tutuklu kalan ve geçen Kasım ayında tahliye olduğu anlaşılan Gülertaş, emniyet sorgusunda dikkat çeken bir işkence olayından söz etti. Gülertaş, Seymen Eyüp Şenel’e İzmit’te işkence yapıldığını ve o anların da videoya alındığını kaydetti. Gülertaş, Şenel’e işkence yapan 3 kişiden birinin, bir polis memuru olduğunu kaydetti.

Alican Çulcuoğlu'nun kimliği, Anıl Ergin'in üzerinden çıktı.

“TEK SUÇUM SOYADIMIN ERGİN OLMASI”

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 kişiden 34’ü tutuklandı. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince sorguları yapılan isimlerden Nejat Ergin ve oğlu Çağrı Muhammed Ergin’in yanı sıra, Nejat Ergin’in kardeşleri kardeşleri Zeynel Ergin, Soner Ergin ile yeğenleri Nurettin Ergin ve Anıl Ergin tutuklandı. Çağrı Muhammed Ergin, bir çok olayla ilgisinin olmadığını savundu. Ergin’in avukatı ise müvekkilinin, eşini korumak için Yiğit Korkmaz’a saldırdığını savundu. Baba Nejat Ergin ise “Tek suçum soyadımın Ergin olması. Karagümrük ile 30 yıldır bağım yok. Ergin ailesi ile bağım yok. Soyadımın Ergin olmasından dolayı yıllarca mağdur oldum” dedi. Zeynel Ergin ise, 2 oğlunun cezaevinde olduğunu kaydederek “Gerekirse bana ev hapsi verin” ifadelerini kullandı. Hakimlik 3 kardeş ve yeğenleri için tutuklama kararı verdi.

34 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Karagümrük çetesinin 28 yıldır tutuklu olan lideri Nuri Ergin'in iki oğlu Nurettin Ergin ve Anıl Ergin kardeşler ile amcaları Zeynel Ergin, Soner Ergin ve Nejat Ergin ve Nejat Ergin'in oğlu Çağrı Muhammed Ergin tutuklandı. Bu kişilerin yanı sıra Şükrü Türe, Gökhan Çetin, Emircan Işık, Ferhat Çakmak, Erhan Koçu, Aslı Avşar, Ali Polat, Ramazan Ağırbaş, Doğukan Çetin, Gülay İlgün, Eyüp Yalçın, Emirhan Işık, Volkan Alper, Yağız Ergin, Umut Yaşar Demirci, Tarık Celil Evci, Bertan Korkmazoğlu, Aziz Efe Özçalkap, Murat Ak, Berkan Çolak, Sami Tokur, Salahaddin Akyol, Yunus Emre Macit, Eyüp Gülertaş, Seymen Eyüp Şenel, Ömer Elmeslub, Melih Talha Aydınoğlu ve İbrahim Aydınoğlu tutuklandı.

Abdullah K., Ercan Y., Selman B., Sunal T., Şahin B. K. ve Yiğit E. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

