Son dakika | Uşak Belediyesi'ne operasyonda ikinci dalga: 25 kişi gözaltında

Uşak Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken ekiplerin belirlenen adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirdiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirdi.

Mali Şube ekiplerinin Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde eş zamanlı aramalar sürerken, gözaltına alınanlar ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyon çerçevesinde, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

NE OLMUŞTU?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Yalım, 31 Mart’ta İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

Öte yandan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Yalım’ın parti içinde disiplin sürecine sevk edildiğini açıklamıştı. Emre, CHP MYK toplantısında Yalım’ın üyeliğinin askıya alınmasına ve sürecin hukukçular tarafından değerlendirilmesine karar verildiğini ifade etmişti.

