Sokak ortasında bıçakladı polis aracında canlı yayına devam etti

Sosyal medyada "Karagül" lakabıyla bilinen Merve Ceran, canlı yayın sırasında tartıştığı bir kadını sokak ortasında bıçakladı. Çevredeki yurttaşların müdahale çabalarına rağmen eylemini sürdüren saldırganın, gözaltına alındıktan sonra bindirildiği polis aracında dahi canlı yayına devam etmesi dikkat çekti.

TikTok platformunda "Karagül" kullanıcı adıyla yayınlar yapan Merve Ceran, sokak ortasında bir kadınla sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Merve Ceran, tartıştığı kadını darbederek yere yatırdı. Çevredeki vatandaşların gözü önünde yanındaki bıçağı çıkaran şahıs, saldırı anlarını saniye saniye takipçilerine izletti. Dijital dünyadaki kontrolsüzlüğün sokağa taştığı olayda, çevredekilerin "Yapma" feryatlarına rağmen saldırgan durmadı.

ELİNDEKİ KANLA TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ

Yere yatırdığı kadını defalarca bıçaklayan Merve Ceran, saldırının ardından elindeki kanla canlı yayını sürdürdü. İzleyicilerine ve çevredeki vatandaşlara yönelik tehditler savuran şahıs, işlediği suçun ardından soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti. Saldırganın, olayın ardından çevredekilere "Şimdi haber yapın" diyerek meydan okuduğu görüldü.

POLİS ARACINDA YAYIN

Olay yerine gelen polis ekipleri, Merve Ceran’ı gözaltına alarak ekip aracına bindirdi. Ancak şüphelinin, emniyet güçlerinin kontrolündeki polis aracının içinde dahi telefonunu kullanmaya ve canlı yayın yapmaya devam ettiği kameralara yansıdı.

"HADİ ŞİMDİ HABER YAPIN"

Saldırı anlarını bir "güç gösterisine" dönüştürmeye çalışan Merve Ceran, yayında kendisini şu sözlerle savundu:

"Hepinizi bu hale getiririm, beni siz bu hale getirdiniz. Ben adamakıllı canlı yayın yapıyorum. İkide bir arkamdan gelip gidip, beni tanıdın mı bana küfür etmeyeceksin diyor. Sen kimsin sana küfür edeyim. Yeter. Hadi şimdi haber yapın. Beni rahatsız edemezseniz sürekli."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

