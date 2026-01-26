Şişli'deki vahşetin arka planından TikTok çıktı!

İstanbul Şişli’de bir çöp konteynerinde 37 yaşındaki Özbek kadın Durdona Khokimova cinayetinin detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Khokimova’nın kendisi gibi Özbekistan uyruklu sevgilisi D.A.U.T. tarafından öldürüldüğü üzerine soruşturmalar devam ediyor. Başı ve kolları da bedeninden ayrı yerlere atıldığı için parmak izinden üzerinden cesedin kimliği Khokimova’ya ait olduğu belirlenmişti.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE CESEDİ TAŞIMIŞLAR

Ümraniye'de Khokimova’nın vahşice katledilmesinin ardından Şişli'de çöp konteynerine atılmasının ardından yeni güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Başını kestikleri kadını herkesin gözü önünde taşımışlar

Kamera kayıtlarına göre Khokimova’yı katledenler sokaktan geçen kişilere aldırış etmeden cesedin olduğu bavulu taşıdılar.

KATİLİ İLE 1 SENE ÖNCE TİKTOK'TAN TANIŞMIŞLAR

Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre Khokimova bundan 3 sene önce Türkiye'ye gelerek İstanbul'a yerleşmiş. Gelmesinin ardından burada bir av bayisi açan Khokimova, TikTok uygulamasında gezerken sonradan katili olacağı D.A.U.T. ile tanıştı.

Bir süre sonra da yüz yüze görüşen ikilinin daha sonra ilişkilerinin başladığı ifade edildi. Khokimova'nın D.A.U.T. 'nin zamanla davranışlarından dolayı kendisinden ayrılmaya karar verdiği ancak katilin buna yanaşmadığı ve zamanla kavgaların da arttığı hatta komşulara kadar da sesin gittiği belirtildi. Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi Gümüşdere Sokak No1'de binanın zemin katında arkadaşı ile yaşayan D.A.U.T. ile Khokimova arasında çıkan son kavganın ardından sesin bir süre sonra kesildiği belirtildi.

İFADELERİ KAN DONDURDU

İddialara göre D.A.U.T. o gece Khokimova'yı eve çağırdı. Çıkan tartışmanın ardından D.A.U.T. eline bıçak alınca genç kadın kaçmaya çalıştı ancak sırtından 4 bıçak darbesi aldı. Vücüdunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Khokimova'dan kurtulmak isteyen D.A.U.T. ifadelerinde, "Banyo cesedi parçalamak için küçüktü. Başını keserek kanının boşalmasını beklediklerini, kanının iyice boşaldığından emin olunca da salona getirerek cesedi orada parçaladıklarını anlattı. Burada parçaladılar ve poşetler içinde valize yerleştirdiler." dedi.