Başını kestikleri kadını herkesin gözü önünde taşımışlar

İstanbul Şişli’de bir çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin Özbekistan uyruklu 37 yaşındaki Durdona Khokimova’ya ait olduğu belirlendi. Cesedi fark eden kağıt toplayıcısının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Khokimova’nın, Özbekistan uyruklu sevgilisi D.A.U.T. tarafından öldürüldüğü G.A.K. isimli şüphelinin ise ona yardım ettiği belirlenirken şahıslar Gürcistan’a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı’na gittikleri sırada yakalandı. Kan donduran cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İşte korkunç cinayeti işleyenlerin yakalandığı anlar! Öldürüldüğü ev de görüntülendi

BAŞINI KESTİKLERİ KADINI HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE TAŞIMIŞLAR

Ümraniye’de öldürülen ve Şişli’de çöp konteynerine bırakılan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, cinayet şüphelilerinin genç kadının cansız bedenini bir bavula koyarak evden çıkardıkları anlar yer aldı.

Kamera kayıtlarında şüphelilerin sokaktan geçenlere aldırış etmeden bavulu taşıdıkları, yüzlerini gizlemek için kapüşon taktıkları ve oldukça soğukkanlı hareket ettikleri görüldü.

Söz konusu görüntüler, soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.