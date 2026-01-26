Başını kestikleri kadını herkesin gözü önünde taşımışlar

Başını kestikleri kadını herkesin gözü önünde taşımışlar
Yayınlanma:
Ümraniye’de öldürülen ve Şişli’de çöp konteynerine bırakılan Durdona Khokimova’nın cansız bedeninin, şüpheliler tarafından bavulla apartmandan çıkarıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Cinayetin, gündüz saatlerinde ve çevredeki vatandaşların gözü önünde işlendiği detayları kan dondurdu.

İstanbul Şişli’de bir çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin Özbekistan uyruklu 37 yaşındaki Durdona Khokimova’ya ait olduğu belirlendi. Cesedi fark eden kağıt toplayıcısının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Khokimova’nın, Özbekistan uyruklu sevgilisi D.A.U.T. tarafından öldürüldüğü G.A.K. isimli şüphelinin ise ona yardım ettiği belirlenirken şahıslar Gürcistan’a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı’na gittikleri sırada yakalandı. Kan donduran cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İşte korkunç cinayeti işleyenlerin yakalandığı anlar! Öldürüldüğü ev de görüntülendiİşte korkunç cinayeti işleyenlerin yakalandığı anlar! Öldürüldüğü ev de görüntülendi

BAŞINI KESTİKLERİ KADINI HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE TAŞIMIŞLAR

Ümraniye’de öldürülen ve Şişli’de çöp konteynerine bırakılan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

basini-kestikleri-kadini-herkesin-gozu-onunde-tasimislar-2.jpg

Görüntülerde, cinayet şüphelilerinin genç kadının cansız bedenini bir bavula koyarak evden çıkardıkları anlar yer aldı.

basini-kestikleri-kadini-herkesin-gozu-onunde-tasimislar.jpg

Kamera kayıtlarında şüphelilerin sokaktan geçenlere aldırış etmeden bavulu taşıdıkları, yüzlerini gizlemek için kapüşon taktıkları ve oldukça soğukkanlı hareket ettikleri görüldü.

basini-kestikleri-kadini-herkesin-gozu-onunde-tasimislar-4.jpg

Söz konusu görüntüler, soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Türkiye
Mardin’de dehşet anları! Hastane önünde silahlar konuştu
Mardin’de dehşet anları! Hastane önünde silahlar konuştu
Dedesinin istismarına uğrayan genç kadının sessiz kalan babasına karşı hukuk mücadelesi sürüyor
Dedesinin istismarına uğrayan genç kadının sessiz kalan babasına karşı hukuk mücadelesi sürüyor