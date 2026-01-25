İşte korkunç cinayeti işleyenlerin yakalandığı anlar! Öldürüldüğü ev de görüntülendi

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta, geçtiğimiz gün meydana gelen korkunç olayda Durdona Khokimova başı ve bacakları kesilmiş halde çöp konteynerine atılmış, cinayeti işledikleri tespit edilen kişiler Gürcistan'a kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K.'ın yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

GÖZALTI SAYISI 3 OLDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda katledilen kadının sevgilisi olduğu belirlenen D.A.U.T.'nin cinayeti işlediğini, G.A.K.'nin ise ona yardım ettiği tespit edildi. Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Gürcistan'a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı'na gittiklerini belirledi.

İki saldırgan, polis ekiplerinin 8 saatlik çalışmaları sonucunda yurtdışına kaçamadan yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete ilişkin E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alınırken toplam gözaltı sayısı 3’e yükseldi.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ EV GÖRÜNTÜLENDİ!

Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerin ardından polis ekipleri, cinayetin işlendiği Ümraniye Atatürk Mahallesi Gümüşdere Sokak'ta bulunan eve giderek incelemelerde bulundu. 4 katlı binanın zemin katında bulunan evin ışıklarının ve camlarının açık olduğu, sehpa üzerinde bir resim bulunduğu görüldü.

“ÇOK KORKUNÇ BİR OLAY”

Vahşice öldürülen Durdona Khokimova'nın karşı komşusu Behruz Toşbatov korkunç olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “2 gün önce kavga sesleri duyduk. Duyduğumuz sesler karı koca kavgası gibiydi. Sonra apartmandaki diğer oturanlarla onları uyardık. Sonra sesler kesildi. Ben de Özbekistan uyrukluyum. Onlar da Özbekistan uyrukluymuş. Özbek olduklarını anladım ama tiplerini beğenmedim ve tanışmadım. Buraya bir hafta önce taşındılar. Kadını daha önce burada, sokakta ve metroda görmüştüm. Polisler geldiğinde cinayet işlendiğini anladık" dedi. Toşbatov'un oğlu ise, "Annemi polisler çevirmen olarak çağırdıklarında öğrendik. Bizim karşı komşumuz. Çok korkunç bir olay" ifadelerine yer verdi.