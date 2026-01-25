İşte korkunç cinayeti işleyenlerin yakalandığı anlar! Öldürüldüğü ev de görüntülendi

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan bir çöp konteyneri içinde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin, yurtdışına kaçmak isterken gözaltına alınan D.A.U.T. ve G.A.K.'ın yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Khokimova'nın vahşice öldürüldüğü ev de görüntülendi.

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta, geçtiğimiz gün meydana gelen korkunç olayda Durdona Khokimova başı ve bacakları kesilmiş halde çöp konteynerine atılmış, cinayeti işledikleri tespit edilen kişiler Gürcistan'a kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K.'ın yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

istanbul-sisli-cinayetinin-suphelileri-1133760-336588.jpg

istanbul-sisli-cinayetinin-suphelileri-1133758-336588.jpg

istanbul-sisli-cinayetinin-suphelileri-1133757-336588.jpg

istanbul-sisli-cinayetinin-suphelileri-1133759-336588.jpg

GÖZALTI SAYISI 3 OLDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda katledilen kadının sevgilisi olduğu belirlenen D.A.U.T.'nin cinayeti işlediğini, G.A.K.'nin ise ona yardım ettiği tespit edildi. Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Gürcistan'a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı'na gittiklerini belirledi.

Şişli’deki dehşete düşüren cinayete Resul Emrah Şahan da isyan etti!Şişli’deki dehşete düşüren cinayete Resul Emrah Şahan da isyan etti!

İki saldırgan, polis ekiplerinin 8 saatlik çalışmaları sonucunda yurtdışına kaçamadan yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete ilişkin E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alınırken toplam gözaltı sayısı 3’e yükseldi.

isli2.webp

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ EV GÖRÜNTÜLENDİ!

Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerin ardından polis ekipleri, cinayetin işlendiği Ümraniye Atatürk Mahallesi Gümüşdere Sokak'ta bulunan eve giderek incelemelerde bulundu. 4 katlı binanın zemin katında bulunan evin ışıklarının ve camlarının açık olduğu, sehpa üzerinde bir resim bulunduğu görüldü.

istanbul-sislide-cop-konteynerinde-bul-1133659-336558.jpg

“ÇOK KORKUNÇ BİR OLAY”

Vahşice öldürülen Durdona Khokimova'nın karşı komşusu Behruz Toşbatov korkunç olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “2 gün önce kavga sesleri duyduk. Duyduğumuz sesler karı koca kavgası gibiydi. Sonra apartmandaki diğer oturanlarla onları uyardık. Sonra sesler kesildi. Ben de Özbekistan uyrukluyum. Onlar da Özbekistan uyrukluymuş. Özbek olduklarını anladım ama tiplerini beğenmedim ve tanışmadım. Buraya bir hafta önce taşındılar. Kadını daha önce burada, sokakta ve metroda görmüştüm. Polisler geldiğinde cinayet işlendiğini anladık" dedi. Toşbatov'un oğlu ise, "Annemi polisler çevirmen olarak çağırdıklarında öğrendik. Bizim karşı komşumuz. Çok korkunç bir olay" ifadelerine yer verdi.

Kaynak:DHA

Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Türkiye
Van Çatak’ta çığ alarmı! Araç kar altında kaldı
Van Çatak’ta çığ alarmı! Araç kar altında kaldı
Özbek kadının cesedini bulan hurdacı konuştu
Özbek kadının cesedini bulan hurdacı konuştu
Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına uyarısı!
Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına uyarısı!