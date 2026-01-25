Şişli’deki dehşete düşüren cinayete Resul Emrah Şahan da isyan etti!

Yayınlanma:
İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli’de canice katledilen Durdona Khokimova cinayetine Silivri’den isyan etti. “Duvarlara bakıp düşünüyorum: Ne yapacağız, kadınları, kız çocuklarını, Durdona’ları, Şirin’leri nasıl koruyacağız?” diyen Şahan, sürecin takipçisi olacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanarak yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, geçtiğimiz gün Şişli’deki kan donduran kadın cinayetine isyan etti.

Son dakika | Çöp konteynerinde ceset bulunmuştu: Şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandıSon dakika | Çöp konteynerinde ceset bulunmuştu: Şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandı

Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün gece Şişli’de 36 yaşında bir kadının, Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’nın vahşice katledildiği haberi bugün bana Silivri’de ulaştı” ifadelerini kullanarak “Kadın cinayetleri cezasızlıkla, ihmalle ve suskunlukla, giderek büyüyen bir kıyıma dönüşüyor” dedi.

resul-emrah-sahan.jpeg

“DUVARLARA BAKIP DÜŞÜNÜYORUM, NASIL KORUYACAĞIZ?”

Açıklamasının devamında, “Mahalleden başlayarak kolluğun, sosyal hizmet kurumlarının, belediyenin ve merkezi kurumların eşgüdümle ele alıp çözmesi gereken bu büyük sosyal sorunu kendi haline bırakamayız” ifadelerini kullanan Şahan, “Duvarlara bakıp düşünüyorum: Ne yapacağız, kadınları, kız çocuklarını, Durdona’ları, Şirin’leri nasıl koruyacağız?” sözlerini sarf etti.

sisli2.webp

“BİZE RAHAT UYKU YOK”

Söz konusu cinayetin aydınlatılmasının ve fail ya da faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasının takipçisi olacağını vurgulayan Şahan, “Şişli’nin, İstanbul’un, ülkemizin tüm sokakları kadınlar için güvenli oluncaya dek, bize rahat uyku yok!” dedi.

ŞİŞLİ’DEKİ KADIN CİNAYETİ DEHŞETE DÜŞÜRMÜŞTÜ!

İstanbul’un Şişli ilçesinde, geçtiğimiz gün bir çöp konteyneri içinde başı olmayan kadın bedeni bulunmuş ve cansız bedenin Özbekistan uyruklu 37 yaşındaki Durdona Khokimova olduğu tespit edilmişti.

isli.webp

Bugün ise, Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'yı öldürdüklerinden şüphelenilen sevgilisi ve arkadaşı yurt dışına kaçarken yakalandı. Cinayete ilişkin bir kişi daha gözaltına alınırken gözaltı sayısı 3’e yükseldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

