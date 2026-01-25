Dün İstanbul Şişli'de çöp konteyneri içerisinde başı olmayan kadın bedeni bulundu. Bulunan cansız bedenin Özbekistan uyruklu 37 yaşındaki Durdona Khokimova olduğu belirlendi.

KAĞIT TOPLAYICISI BULDU

Başı ve bacaklarının kesilmiş halde çarşafa sarıldığı görülen kadının cansız bedenini Mahallede kağıt toplayan O.Ç., Kuyulubağ Sokak No: 25'te görmesinin ardından polis merkezine gitti. O.Ç. anlattıklarının ardından ekipler ile olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜRCİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDILAR

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda cinayeti Durdona Khokimova ile sevgili olduğu öğrenilen D.A.U.T. isimli Özbekistan uyruklu şüphelinin öldürdüğü, G.A.K. isimli şüphelinin de ona yardım ettiği öğrenildi. İki şüphelinin Gürcistan'a kaçmak için İstanbul Havalimanı'na gittiği tespit edildi. Şüpheliler 8 saatlik çalışmanın ardından yurt dışına kaçmadan önce gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Özbek kadını öldürdüğünü emniyet ifadesine itiraf eden şüphelilerden 31 yaşındaki D.A.U.T. Durdona Khokimova ile gönül ilişkisi olduğunu ve aralarında çıkan tartışma sonrası cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

CESEDİ VALİZLE TAŞIDIKLARI ANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Özbek kadını öldürüp baş ve bacaklarını kesen iki kişinin cansız bedeni taşıdıkları anın görüntüsü ortaya çıktı.