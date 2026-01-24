Şişli'de dehşet! Çöp konteynerinde başı kesik kadın cesedi bulundu

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Şişli'de çöp konteyneri içerisinde başı kesik kadın cesedi bulundu. Cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu tespit edildi.

Bilecik'te yol kenarında ceset bulunduBilecik'te yol kenarında ceset bulundu

Mahallede kağıt toplayan O.Ç., saat 19.40 sıralarında Kuyulubağ Sokak No: 25 önünde bulunan konteynerde çarşafa sarılı cesedi fark etti. Polis merkezine giden O.Ç. durumu bildirerek, ekiplerle olay yerine geldi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevrede önlem alarak detaylı inceleme başlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ekipler, konteynerde ve çevresinde delil araştırması yaptı.Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

