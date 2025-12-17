Bilecik'te yol kenarında ceset bulundu

Bilecik'in merkez Ertuğrulgazi Mahallesi'nde, Yediler Caddesi civarındaki Şehir Ormanı önünde bir kişi, yol kenarında hareketsiz yatarken fark edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

SURİYE UYRUKLU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ölen kişinin kimlik tespiti yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda kişinin Suriye uyruklu M.E.H. olduğu belirlendi.

BIÇAKLANMA İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Üzerinde yapılan incelemede M.E.H.'nin karın bölgesinden bıçaklanmış olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlattı.

OTOPSİ İÇİN HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Cenaze, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli işlemlerin tamamlanmasının ardından, otopsi yapılmak üzere Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis soruşturmayı sürdürüyor.