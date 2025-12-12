Zihinsel engelli çöp evde annesinin cesedi ile yaşadı! Bakanlık bilgisinin olmadığını kabul etti

Zihinsel engelli çöp evde annesinin cesedi ile yaşadı! Bakanlık bilgisinin olmadığını kabul etti
Yayınlanma:
Nevşehir'de yaşayan 41 yaşındaki zihinsel engelli Hatice Ç.'nin, hayatını kaybeden 81 yaşındaki annesi Asiye Ç.'nin çürümeye başlayan cesediyle yaklaşık bir ay boyunca aynı evde yaşadığı ortaya çıkmıştı. Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, müdürlük kayıtlarında bu kişilere ait herhangi bir hizmet kaydına veya ihbara rastlanılmadığı belirtildi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki bir binanın 3. katında yaşayan 81 yaşındaki Asiye Ç. ve zihinsel engelli kızı 41 yaşındaki Hatice Ç.'den bir süredir haber alamayan yakınları eve gitti. Eve girdiklerinde, evin çöplerle dolu olduğu ve Asiye Ç.'nin yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği ve çürümeye başladığı belirlendi. Hatice Ç. ise polis ve sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, olayın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, neden Hatice Ç. ile ilgilenilmediği soruldu.

BAKANLIK: "HİZMET KAYDI VEYA İHBARA RASTLANMADI"

Bakanlık adına Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 11 Aralık'ta verilen yazılı yanıtta, bahsi geçen kişilerle ilgili müdürlük kayıtlarında yapılan araştırmada, herhangi bir hizmet kaydı, başvuru veya ihbara rastlanılmadığı belirtildi.

Müdürlük, Hatice Ç.'nin zihinsel engelli olduğu belirtilmesine rağmen, anne Asiye Ç. ile kendisine ait engelli sağlık kurulu raporu bulunmadığını savundu.

Yapılan açıklamada "Engel durumu saptanamayan bireylerle ilgili engelli hizmetleri kapsamında kurumumuzca herhangi bir sosyal hizmet modeli uygulanmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır." denildi.

'YETKİ VE SORUMLULUĞUMUZ YOK'

Ayrıca müdürlük, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında da kendilerine intikal eden bir vaka kaydının olmadığını ve bu nedenle olay hakkında kurumlarının yetki ve sorumluluğunun bulunmadığını açıkladı.

Olayın ardından Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla Hatice Ç., 19 Ekim'de İl Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Konukevine yerleştirildi ve 21 Ekim'de Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bakanlık, Hatice Ç.'nin bundan sonraki tedavi süreci hakkında ise bilgi vermedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

