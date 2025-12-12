Mehmet Akif Ersoy'un aylık geliri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “uyuşturucu madde bulundurmak ve temin etmek” ile “örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamalarıyla tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un jandarmadaki ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Ersoy’a jandarma tarafından 11 soru yöneltildi. Bu sorular arasında şunlar yer aldı:

“Mesleğiniz nedir? Geçiminizi ne ile sağlarsınız? Aylık geliriniz ne kadardır?” “Kullandığınız GSM numarası nedir? Kimin üzerine kayıtlıdır?” “Sosyal medya hesaplarınızdan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici paylaşım yaptınız mı?” “Telefonunuzda kullandığınız uygulamalarda ekstra olarak şifreleme mevcut mu? Mevcut ise ne amaçla kullanıyorsunuz?” “Yurtdışına çıkar mısınız? Ne maksatla çıkarsınız?”

Bu sorulara yanıt veren Ersoy, “Gazetecilik mesleği icra ediyorum. Geçimimi bu yolla sağlıyorum. Aylık gelirim 390 bin liradır” dedi.

Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı da sorulan Ersoy, bu soruya “Kullanmıyorum” yanıtını verdi. Jandarma görevlileri, dosyada yer alan bilgilere dayanarak bu iddiayı hatırlattı ve savunmasını istedi.

Ersoy, “Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Yeşil ve kırmızı ilaçlar da dahil olmak üzere böyle bir kullanımda bulunmadım” dedi.

Uyuşturucu madde temin eden kişilerle irtibatı olup olmadığı sorulan Ersoy, bu tür kişilerle bağlantısı olmadığını söyledi. Ayrıca, “Uyuşturucu kullanılan bir ortamda bulundunuz mu? Size içmeniz yönünde telkinde bulunuldu mu?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Böyle bir ortamda bulunmadım. Böyle bir olaya şahit olmadım. Kimse beni bu konuda herhangi bir telkin, ikna ve zorlamada bulunmadı.”

ETKİN PİŞMANLIK SORUSU

Jandarma, ifadenin sonunda Ersoy’a “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” ve “İtirafçı olacak mısınız?” sorularını da yöneltti. Ersoy ise, “Faydalanmak istemiyorum. Benim söylemek istediğim başka bir husus bulunmuyor” dedi.