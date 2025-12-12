Ebru Baki medyadaki taciz iddiaları için meslektaşlarına seslendi! "Bizler varız konuşun yanınızdayız"

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu ve basın mensuplarını 'fuhuşa' zorlandığı iddiaları ile tutuklandı. Ersoy iddiaları reddetti. Habertürk'te çalışmış Nur Köşker de olayın ardından Ersoy'un taciz uğradığını iddia etti. Köşker, "LED'in önüne geç. Bacaklarını göreyim" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'dan açıklama: 'İtibar suikastı ve karalama kampanyası'

Halk TV'de Para Siyaset programında Ebru Baki, Avukat Gönenç Gürkaynak'ın iddiaların ardından dikkat çeken sorularını şu sorularını paylaşıp kadın meslektaşlarına seslendi.

Gürkaynak, "Mehmet Akif Ersoy dosyasında 3 ana konunun incelenmesi şart: (1) Eylem ve işlemleri bu halde olup da koruma görmeye devam eden başkaları var mı? (2)

Eğer yapıp ettikleri bu haldeyse ve suçu sabit hale gelirse, ona çığırından çıkacak cesareti veren ve bu haline rağmen önemli pozisyonlarda kalmasını sağlayan koruyucuları kimlermiş? (3) Koruyucuların koruma kalkanı neden şimdi kaldırılıyor?" sorularını sormuştu.

Baki, şunları ifade etti:

"Herkesin sorduğu soru bu: Siz bu kadar ayyuka çıkmış bir olayda nasıl yönetici olmaya devam ettirirsiniz bu insanı? Siz de suçlusunuz o zaman. Bütün çalışanlarınızı muhatap ediyorsunuz.

Siz de yargısız infaz yapmayın. Onun çalışanları takip etmelisiniz

Hepsi benim kız kardeşim ya da olsa çocuğum yaşında çocuklar. Ben çok üzüldüm. Üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum.

böyle bir şeyle karşılaştığınızda kesinlikle susmayın ve bu yolla bir başarı ya da bir yol alacağınızı düşünüyorsanız sakın düşünmeyin.

Bunun sonu yok. Bunun sonu hep kötüdür. Hiç bunun sonunda kazananı görmedim ben. Yapmayın. Siz çalışarak bir yere geleceksiniz. Sizin tek silahınız bu.

Çalıştıkça kimse sizi göz ardı edemez. Başarılı oldukça kimse sizi göz ardı edemez. Ama bu yol, bu yola sizi sokmak isteyenlere karşı direnin ve susmayın. O gün konuşun

Bizler varız yanınızdayız. Anlatın. Konuşun. "