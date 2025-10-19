Zihinsel engelli kadın annesinin çürüyen cesediyle yaşadı

Yayınlanma:
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, kendilerinden bir süredir haber alınamayan anne ve kızının evine giden yakınları, trajik bir manzarayla karşılaştı. Zihinsel engelli Hatice Çankaya'nın (41), yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği anlaşılan annesi Asiye Çankaya’nın (81) cansız bedeniyle birlikte bir çöp evde yaşadığı belirlendi.

Olay, Gülşehir ilçesi Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Anne Asiye Çankaya ve zihinsel engelli kızı Hatice Çankaya'dan bir süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu kontrol etmek için daireye geldi. Kapıyı açan Hatice Çankaya'nın ardından daireden yayılan yoğun ve ağır koku, yakınlarını şüpheye düşürdü.

İçeri girip evi kontrol eden aile üyeleri, odalardan birinde Asiye Çankaya’nın çürümeye başlamış cesediyle ve dairenin tüm odalarının sokaktan toplanmış çöplerle dolu olduğu gerçeğiyle yüzleşti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yaşanan şokun ardından durum derhal yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Asiye Çankaya'nın yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Asiye Çankaya’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için yapılacak otopsi işlemleri amacıyla Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Annesinin ölümüyle yalnız kalan zihinsel engelli Hatice Çankaya ise sağlık durumunun kontrol edilmesi ve gerekli desteğin sağlanması için aynı hastaneye götürüldü. Olayın ardından belediye ekipleri, dairede biriken çöpleri boşaltmak için çalışma başlattı.

