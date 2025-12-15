Şanlıurfa'da akım faciası! Trafoya giren ekipler bir kişinin cesediyle karşılaştı

Şanlıurfa'da akım faciası! Trafoya giren ekipler bir kişinin cesediyle karşılaştı
Yayınlanma:
Şanlıurfa’da yaşanan elektrik kesintisi ihbarı üzerine trafo merkezine giden elektrik dağıtım şirketi ekipleri, duvarının bir bölümü kırılmış olan trafonun içinde akıma kapılarak hayatını kaybetmiş kimliği belirsiz bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşanan elektrik kesintisi üzerine bölgeye yönlendirilen elektrik dağıtım şirketi ekipleri, trafo merkezine ulaştıklarında trafonun duvarının bir bölümünün kırılmış olduğunu fark etti.

Kırık duvardan içeriye giren ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kişiyle karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ismi öğrenilemeyen gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sokaktaki kavga meydan savaşına dönüştü! Bekçilerden biber gazlı müdahaleSokaktaki kavga meydan savaşına dönüştü! Bekçilerden biber gazlı müdahale

AKIMA KAPILARAK ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybeden gencin cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Türkiye
İpsala Sınır Kapısı'nda 13 gündür kriz bitmedi! Yunan çiftçiler traktörleri barikat yaptı
İpsala Sınır Kapısı'nda 13 gündür kriz bitmedi! Yunan çiftçiler traktörleri barikat yaptı
Marmara'nın can damarı kuruyor: İki dev şehir susuzluk tehlikesi ile yüz yüze
Marmara'nın can damarı kuruyor: İki dev şehir susuzluk tehlikesi ile yüz yüze
Ankara'da kontrolden çıkan vinç 13 aracın arasına daldı! Yaralılar var
Ankara'da kontrolden çıkan vinç 13 aracın arasına daldı! Yaralılar var