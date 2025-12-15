Şanlıurfa'da akım faciası! Trafoya giren ekipler bir kişinin cesediyle karşılaştı

Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşanan elektrik kesintisi üzerine bölgeye yönlendirilen elektrik dağıtım şirketi ekipleri, trafo merkezine ulaştıklarında trafonun duvarının bir bölümünün kırılmış olduğunu fark etti.

Kırık duvardan içeriye giren ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kişiyle karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ismi öğrenilemeyen gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

AKIMA KAPILARAK ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybeden gencin cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.