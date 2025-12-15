Sokaktaki kavga meydan savaşına dönüştü! Bekçilerden biber gazlı müdahale
Bolu’da, iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgaya mahalle bekçileri tarafından biber gazıyla müdahale ederken o anlar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Bolu’da, Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi’nde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.
Çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken taraflar tekme - tokat birbirine saldırdı.
MAHALLE BEKÇİLERİ BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ!
Kavgaya tanıklık eden mahalle bekçileri, taraftara biber gazıyla müdahale etti.
Gazın etkisiyle taraflar birbirlerinden ayrılırken, bir bekçi de gazdan etkilendi.
KAVGAYA KARIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI!
Kavgaya karışan kişiler gözaltına alınırken kavga ve bekçilerin müdahale anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
