Sokaktaki kavga meydan savaşına dönüştü! Bekçilerden biber gazlı müdahale

Bolu’da, iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgaya mahalle bekçileri tarafından biber gazıyla müdahale ederken o anlar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.