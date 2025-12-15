Monaco Galatasaray maçındaki skandal ortaya çıktı: Türk baba ve oğlu prensesin oğlunu dövdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 9 Aralık'ta Monaco deplasmanına çıktı.

II. Louis Stadyumu'nda oynanan mücadele, Monaco'nun 1-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

MAÇ SONRASI SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Karşılaşma sonrası stadın VIP salonunda kavga çıktı.

Paris’te yaşayan Galatasaray taraftarı Türk baba ve oğlu Hasan B. ile Selman B., bu kavgada Monako Prensi Albert’in yeğeni, Prenses Stephanie’nin oğlu Louis Ducruet’i (33) dövmekle suçlandı.

Olayın ardından hastaneye giden Ducruet ve yanındaki iki kişi için iki ile dört gün arasında değişen sürelerde iş göremezlik raporu düzenlenirken, konu yargıya taşındı.

Monako Prensesi Stephanie'nin oğlu Louis Ducruet (solda) darp edildi

''KENDİMİZİ SAVUNDUK''

12 Aralık’ta jet hızıyla görülen duruşmada Ducruet, aldığı yumruklar sonucu yere düştüğünü ve linç edilme tehlikesi yaşadığını dile getirdi.

Hakkında suçlama bulunan Türk baba ve oğlu ise olay sırasında yalnızca kendilerini koruduklarını savundu. Hasan B., boğazının sıkıldığını öne sürse de mahkeme, baba ile oğlun suçlu olduğuna karar verdi.

İKİŞER AY ERTELENMİŞ HAPİS CEZASI VE MONAKO'YA GİRİŞ YASAĞI

Karar doğrultusunda Türk baba ve oğula ikişer ay ertelenmiş hapis cezası ile üç yıl süreyle Monako’ya giriş yasağı uygulandı.

Ayrıca sanıkların, mağdurlara kişi başı bin euro (yaklaşık 50 bin TL) manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Serbest bırakılan baba ve oğul, benzer bir olaya karışmaları halinde cezalarının infaz edileceği uyarısıyla Paris’e döndü.