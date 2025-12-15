Monaco Galatasaray maçındaki skandal ortaya çıktı: Türk baba ve oğlu prensesin oğlunu dövdü

Monaco Galatasaray maçındaki skandal ortaya çıktı: Türk baba ve oğlu prensesin oğlunu dövdü
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Monaco - Galatasaray maçından sonra çıkan kavgada, Türk baba ve oğlu Prenses Stephanie’nin oğlunu dövdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 9 Aralık'ta Monaco deplasmanına çıktı.

II. Louis Stadyumu'nda oynanan mücadele, Monaco'nun 1-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Sergen Yalçın'a sert sözler: Taksi şoförlüğü yapsınSergen Yalçın'a sert sözler: Taksi şoförlüğü yapsın

MAÇ SONRASI SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Karşılaşma sonrası stadın VIP salonunda kavga çıktı.

Paris’te yaşayan Galatasaray taraftarı Türk baba ve oğlu Hasan B. ile Selman B., bu kavgada Monako Prensi Albert’in yeğeni, Prenses Stephanie’nin oğlu Louis Ducruet’i (33) dövmekle suçlandı.

Olayın ardından hastaneye giden Ducruet ve yanındaki iki kişi için iki ile dört gün arasında değişen sürelerde iş göremezlik raporu düzenlenirken, konu yargıya taşındı.

monaco.jpg
Monako Prensesi Stephanie'nin oğlu Louis Ducruet (solda) darp edildi

''KENDİMİZİ SAVUNDUK''

12 Aralık’ta jet hızıyla görülen duruşmada Ducruet, aldığı yumruklar sonucu yere düştüğünü ve linç edilme tehlikesi yaşadığını dile getirdi.

Hakkında suçlama bulunan Türk baba ve oğlu ise olay sırasında yalnızca kendilerini koruduklarını savundu. Hasan B., boğazının sıkıldığını öne sürse de mahkeme, baba ile oğlun suçlu olduğuna karar verdi.

İKİŞER AY ERTELENMİŞ HAPİS CEZASI VE MONAKO'YA GİRİŞ YASAĞI

Karar doğrultusunda Türk baba ve oğula ikişer ay ertelenmiş hapis cezası ile üç yıl süreyle Monako’ya giriş yasağı uygulandı.

Ayrıca sanıkların, mağdurlara kişi başı bin euro (yaklaşık 50 bin TL) manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Serbest bırakılan baba ve oğul, benzer bir olaya karışmaları halinde cezalarının infaz edileceği uyarısıyla Paris’e döndü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Spor
Fenerbahçe ikinciliği geri alma peşinde: İşte ilk 11'ler
Fenerbahçe ikinciliği geri alma peşinde: İşte ilk 11'ler
Hacıosmanoğlu tehdidi: Ersin Düzen isyan etti
Hacıosmanoğlu tehdidi: Ersin Düzen isyan etti
"Söyleyince kızıyorlar" diyerek acı gerçeği açıkladı
"Söyleyince kızıyorlar" diyerek acı gerçeği açıkladı