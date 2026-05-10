Cezaevinden izinli çıkan ağabeyini öldürdü

Yayınlanma:
Ankara’da cezaevinden izinli çıkan Beytullah Çevik, göl kenarında buluştuğu kardeşi Niyazi Çevik ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Beytullah Çevik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kardeşi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi’nde, Çayırhan Gölü kenarında meydana geldi. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Beytullah Çevik, kardeşi Niyazi Çevik ile göl kenarında buluştu.

İki kardeş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Niyazi Çevik yanında bulunan bıçakla ağabeyi Beytullah Çevik’i yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Beytullah Çevik, kendi aracıyla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne gitti. Tedavi altına alınan Çevik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kardeşi Niyazi Çevik, Beypazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Beytullah Çevik’in cenazesinin yarın Beypazarı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

