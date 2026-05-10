Cezaevinden izinli çıkan ağabeyini öldürdü

Olay, gece saatlerinde Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi’nde, Çayırhan Gölü kenarında meydana geldi. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Beytullah Çevik, kardeşi Niyazi Çevik ile göl kenarında buluştu.

İki kardeş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Niyazi Çevik yanında bulunan bıçakla ağabeyi Beytullah Çevik’i yaraladı.

Beytullah Çevik

Balık tutmak isterken canından oldu!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Beytullah Çevik, kendi aracıyla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne gitti. Tedavi altına alınan Çevik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kardeşi Niyazi Çevik, Beypazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Beytullah Çevik’in cenazesinin yarın Beypazarı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

