Belçika Kraliçesi Ortaköy'ü gezdi

Belçika Kraliçesi Mathilde, Türkiye ziyareti kapsamında Beşiktaş’taki Ortaköy Meydanı'na geldi. Kraliçe, Ortaköy'de vatandaşları selamlayıp Boğaz manzarasını seyrettikten sonra meydandan ayrıldı.

Türkiye’ye ‘Ekonomik Misyon’ kapsamında ziyarette bulunan Belçika Kraliçesi Mathilde, ziyareti kapsamında Ortaköy Meydanı'na geldi. Kraliçe Mathilde'ye Belçikalı heyet üyeleri ile güvenlik ekipleri eşlik etti. Ardından Boğaz manzarasını da izledikten sonra vatandaşları selamlayan Kraliçe Mathilde, Ortaköy'den ayrıldı.

EMİNE ERDOĞAN'LA DOLMABAHÇE SARAYI'NDA BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Kraliçe Mathilde, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi. Erdoğan ile bir süre sohbet ettikten sonra saraydaki sergiyi gezdi. Emine Erdoğan, Kraliçe Mathilde'ye Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri tarafından iğne oyası ve sarma tekniği kullanılarak bir haftada hazırlanan, hanımeli, kasımpatı ve lale figürlerinden oluşan broş hediye etti. (DHA)

